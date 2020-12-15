В «ДНР» автомобиль слетел с трассы и перевернулся

В «ДНР» в период с 12 ноября по 13 ноября произошло 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, и зарегистрировано 21 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

12 декабря в 08:00 в Иловайске 30-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-21063». В результате ДТП 60-летняя женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ» была травмирована.

В тот же день в 10:00 на автодороге «Енакиево – Шахтерск – Амвросиевка», вблизи с. Малая Шишовка, 61-летний водитель автомобиля Dacia Logan не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили телесные повреждения.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлено 301 нарушение ПДД, среди которых 37 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.