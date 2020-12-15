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В «ЛНР» показали замерзающие каскадные водопады (Фото)

15.12.20 15:23
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В «ЛНР» в районе Алчевска можно увидеть замерзающие каскадные водопады.

Местный житель Влад опубликовал фото водопадов на Орловских прудах. С обмелением водоема местные жители беспокоились, что лишатся такой достопримечательности. Нынешней осенью уровень воды в прудах значительно понизился, и водопады практически прекратили свое существование.

Сейчас воды стало больше: не так много, как раньше, но она есть, и водопады снова появились. При этом вода в минусовую погоду замерзла, и местные жители приходят полюбоваться полузамерзшими водными потоками.

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