В «ЛНР» показали замерзающие каскадные водопады (Фото)

В «ЛНР» в районе Алчевска можно увидеть замерзающие каскадные водопады.

Местный житель Влад опубликовал фото водопадов на Орловских прудах. С обмелением водоема местные жители беспокоились, что лишатся такой достопримечательности. Нынешней осенью уровень воды в прудах значительно понизился, и водопады практически прекратили свое существование.

Сейчас воды стало больше: не так много, как раньше, но она есть, и водопады снова появились. При этом вода в минусовую погоду замерзла, и местные жители приходят полюбоваться полузамерзшими водными потоками.