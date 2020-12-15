Верховная Рада продлила действие закона об «особом статусе» Донбасса

Верховная Рада на заседании сегодня, 15 декабря, продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще на год, передают «Донецкие новости».

За основу и в целом законопроект №4467 поддержали 304 народных депутата.

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлено до 31 декабря 2021 года.

Отметим, начиная с 2017 года, Верховная Рада продлевает действие данного закона, меняя только дату. Изначально закон, принятый в 2014 году, был рассчитан на три года, но далее парламент стал ежегодно его продлевать.