Контролировать до последней гривны: В НПГУ озвучили долги по зарплате шахтеров госшахт (Инфографика)

Независимый профсоюз горняков Украины опубликовал данные по суммам задолженности по зарплатам работников государственных шахт по состоянию на сегодня, 15 декабря. На Донбассе наибольшая задолженность в сумме 301 млн грн сформировалась перед горняками ГП «Селидовуголь» (Донецкая обл.).

В НПГУ отметили, что «Нафтогаз» уже перечислил в специальный «ковидный» фонд 15 млрд грн.

Председатель НПГУ Михаил Волынец в этой связи напомнил, что по закону, через который парламентское «монобольшинство» пустило погашение зарплатного долга перед горняками, шахтеров поставили в зависимость от уплаты денежных обязательств, расчетов между «Укрнафтой» и «Нафтогазом».

«Когда рассчитаются, оплатят 30,3 млрд грн – то будут деньги на финансирование бюджетных программ по борьбе с коронавирусом и выплату 1,4 млрд грн задолженности шахтерам. Но акцентирую внимание на необходимости контролировать ход перечисления, распределения средств и расчетов до тех пор, пока все 1,4 миллиарда до последней гривны не будут перечислены на зарплатные карточки шахтеров», – подчеркнул Михаил Волынец.

Напомним, что в ноябре в Мирнограде и Селидово (Донецкая обл.) начались протесты горняков госшахт с требованиями выплатить долги по зарплате.

Ранее сообщалось, что работникам шахты «Украина» (ГП «Селидовуголь», г. Украинск), которые продолжают протест и не спускаются в забой, выплатили часть задолженности по зарплате в сумме 102 грн 61 коп.