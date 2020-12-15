С КПВВ «Станица Луганская» госпитализировали двух женщин, получивших серьезные травмы (Фото)

Сегодня, 15 декабря, утром две женщины получили серьезные травмы в районе КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист»).

Сегодня утром на КПВВ «Станица Луганская» наблюдатели БФ «Право на защиту» зарегистрировали случаи обращения за неотложной медицинской помощью. Причиной стали серьезные травмы.

Одна женщина обратилась в медпункт на «нуле», потому что имела рваные раны на голени, при этом ее одежда была цела. Подробностей пенсионерка не сообщила: сказала только, что получила повреждения в маршрутке на неподконтрольной территории, а поскольку боли не чувствовала, пересекла линию разграничения и только потом обратилась к медикам. Ее забрали в больницу и, по данным врачей, ей придется наложить 6-7 швов.

Вторая женщина упала на «нуле». По предварительной информации, ее затолкала толпа в очереди. Результат – закрытый внутренний перелом двух лодыжек голеностопного сустава. После оказания первой помощи, медики на «скорой» доставили ее в больницу.

Отметим, что, по информации пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, за прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно неподконтрольную украинским властям территорию Украины проследовали 543 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыли 967 человек.

В Донецкой области через КПВВ «Новотроицкое» на временно неподконтрольную территорию проследовали 126 человек, на подконтрольную прибыли 63 человека.