Таких 21 миллион: Степанов назвал, кого будут бесплатно вакцинировать от COVID-19

Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации против COVID-19 и определило группы людей, которых обязаны вакцинировать бесплатно. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».
Он отметил, что позиция президента Украины и его как министра здравоохранения в отношении вакцинации состоит в том, что делать прививки от коронавируса нужно за счет государства.
«По крайней мере, группам риска. Этих людей примерно 21 миллион», – сказал Степанов.
По его словам, к тем, кто нуждается в первоочередной вакцинации, относятся:
- медицинские работники;
- бойцы в зоне Операции Объединенных сил;
- лица, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.);
- работники образования,
- сотрудники полиции и Нацгвардии;
- люди старше 60 лет и те, кто имеет сопутствующие заболевания.