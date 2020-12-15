Таких 21 миллион: Степанов назвал, кого будут бесплатно вакцинировать от COVID-19

Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации против COVID-19 и определило группы людей, которых обязаны вакцинировать бесплатно. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что позиция президента Украины и его как министра здравоохранения в отношении вакцинации состоит в том, что делать прививки от коронавируса нужно за счет государства.

«По крайней мере, группам риска. Этих людей примерно 21 миллион», – сказал Степанов.

По его словам, к тем, кто нуждается в первоочередной вакцинации, относятся: