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Таких 21 миллион: Степанов назвал, кого будут бесплатно вакцинировать от COVID-19

15.12.20 12:49
Максим Степанов
Максим Степанов / Фото: facebook.com

Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации против COVID-19 и определило группы людей, которых обязаны вакцинировать бесплатно. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что позиция президента Украины и его как министра здравоохранения в отношении вакцинации состоит в том, что делать прививки от коронавируса нужно за счет государства.

«По крайней мере, группам риска. Этих людей примерно 21 миллион», – сказал Степанов.

По его словам, к тем, кто нуждается в первоочередной вакцинации, относятся:

  • медицинские работники;
  • бойцы в зоне Операции Объединенных сил;
  • лица, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.);
  • работники образования,
  • сотрудники полиции и Нацгвардии;
  • люди старше 60 лет и те, кто имеет сопутствующие заболевания.

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