«Я знаю обо всем, что там происходит»: Кравчук ответил сторонникам «отрезания» неподконтрольного Донбасса

Лучшим сценарием для Донбасса является встреча в Нормандском формате в ближайшее время, выработка совместных шагов к миру, демилитаризация и реинтеграция неподконтрольных районов в Украину. Об этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, передают «Факты».

Он высказался категорически против сценария изоляции неподконтрольного Донбасса.

«Наверное, те, кто такое предлагает, читали Олеся Гончара, который в 1993 году написал в своих дневниках: "Донбас – це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну!". Я эту идеологию не поддерживаю», – отметил Кравчук.

«Я знаю обо всем, что происходит на неподконтрольном Донбассе. Мои знакомые, проживающие там, часто мне показывают школьные учебники, газеты, уставы молодежных организаций и прочее. Там нет доброго слова об Украине. Для них Украина враг и виновата во всем. Пройдет еще пять-десять лет, и вырастут те, кто воспитан на этих книгах и учебниках, плюс российская пропаганда перекручивает все наши события и настраивает людей против Украины. Они не будут не то что уважать нашу страну – будут считать Украину врагом, как сейчас думают многие там», – рассказал первый президент страны.

В этой связи он высказал мнение, что в первую очередь необходимо, «не теряя времени, вывести все иностранные формирования и вооружение, прекратить эти так называемые гуманитарные конвои (они же фактически доставляют оружие), чтобы начать процесс восстановления не только экономики и инфраструктуры Донбасса, но и человеческих душ».

Кравчук считает, что если пассивно ожидать, пока это само собой произойдет, как некоторые предлагают, не получится достичь реальных успехов.

«Речь же идет не только о неподконтрольных территориях, но и обо всем Донбассе, понимаете? Россиянам ведь дай палец – откусят руку. Поэтому надо добиваться демилитаризации этих районов и затем реинтегрировать их», – добавил Кравчук.

Он озвучил лучший, по его мнению, вариант развития событий.

«В ближайшее время собираются политические советники глав государств Нормандского формата (это при желании можно успеть и в этом году), обсуждают дальнейшие конкретные шаги, соглашаются с тем, что эти шаги следует интенсифицировать и они должны быть реальными. После этого созывается встреча на высшем уровне, где все подтверждают обговоренную позицию и принимают решения, чтобы начать воплощать в жизнь формулу "мир, мир и еще раз мир"», – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Он также отметил, что если этого не произойдет, в Украине обязаны думать, как не допустить худшего сценария.

«Я лично над такими вариантами думаю. Но пока они не могут быть озвучены. Поскольку имею большой опыт, знаю, что политику следует оглашать решения, когда они уже продуманы и готовы к реализации. Иначе это просто популизм», – заключил Кравчук.