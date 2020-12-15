Smart-специализация для экономического роста: На Донетчине озвучили направления развития региона

В Донецкой области нужно провести «перезагрузку» региональной экономики на основе smart-специализации для экономического роста. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на форуме «Схід можливостей» («Восток возможностей»), который проходит в Краматорске.

Он отметил, что «внешняя агрессия, которая привела к оккупации части территории Донецкой области, негативно повлияла на социально-экономический потенциал и инвестиционную привлекательность Донбасса». Сформировались специфические потребности по восстановлению разрушенных территорий, переналадке инфраструктуры на линии соприкосновения и защите внутренне перемещенных лиц.

«Но, несмотря на это, Донетчина сегодня – это промышленный регион с мощным потенциалом. Область занимает второе место по объемам реализованной промышленной продукции, третье – по объему прямых иностранных инвестиций и является лидером в реализации инновационной продукции промышленными предприятиями», – цитирует Павла Кириленко пресс-служба Донецкой ОГА.

Он назвал главные приоритеты развития области на ближайшую перспективу:

формирование новой экономической структуры и повышение конкурентоспособности;

развитие критической и социальной инфраструктуры на качественно новом уровне, учитывая потребности внутренне перемещенных лиц;

повышение качества предоставления услуг жителям;

безопасность жизнедеятельности жителей региона, в томе числе в населенных пунктах на линии соприкосновения;

решение экологических проблем.

«Для экономического роста мы планируем "перезагрузку" региональной экономики на основе smart-специализации с ориентацией на развитие машиностроения, IT- сферы, альтернативной энергетики, креативных индустрий», – сказал Павел Кириленко

Он добавил, что в любом случае не будет меняться вектор на развитие предпринимательства, которое является «основой структурных преобразований в экономике и формирования в обществе прослойки независимых, социально ответственных людей».

«Поэтому актуально формирование бизнес-структуры, кооперация и кластеризация, поддержка отраслей с инновационным потенциалом, реформа профессионального образования, популяризация продукции предприятий Донецкой области в Украине и за ее пределами», – отметил Павел Кириленко.

Глава Донецкой ОГА напомнил, что сейчас продолжается создание в Донецкой трех индустриальных парков в городах Лиман, Константиновка и Мариуполь, а благодаря проекту «Большая стройка» в области завершен ряд социально значимых инфраструктурных проектов. Уже приняли своих учеников 5 обновленных школ, 5 садов, завершен ремонт и строительство пяти стадионов. На сегодня проведены строительные работы шести приемных отделений, до конца года завершится развитие еще двух. В текущем году уже отремонтировано 88 км дорог и 5 мостов.

Перед областью также стоит задача, без решения которой нет смысла реализовать любой инвестиционный проект, – это восстановление и развитие инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.