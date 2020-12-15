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Украинская делегация в ТКГ сделала заявление о законе об «особом статусе» Донбасса

15.12.20 14:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу выступила с заявлением по поводу изменений в Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Заявление опубликовано сегодня, 15 декабря.

«Принятие закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями», – отмечают в украинской делегации в ТКГ.

Авторы заявления напоминают, что Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» предусмотрен согласно пункту 3 Протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы по имплементации мирного плана от 05.09.2014.

«Таким образом, утрата силы указанного закона может привести к обвинениям РФ в срыве мирного урегулирования и подорвать переговорный процесс», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, сегодня, 15 декабря, Верховная Рада продлила на 1 год (до 31 декабря 2021 года) введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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