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Пяти городам на севере Донетчины сократят подачу воды

15.12.20 14:32

В Донецкой области 16 декабря сократят водоснабжение Дружковки, Константиновки, Торецка, Славянска и Краматорска. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосаддминистрации.

Подачу воды сократят из-за проведения аварийного ремонта на магистральном водоводе диаметром 1000 мм Второго Донецкого водопровода.

Как сообщается, аварийные, ремонтно-восстановительные работы будут проводиться на участке от третьего до четвертого подъемов.

Водоснабжение будет сокращено до окончания работ.

Напомним, Второй Донецкий водопровод – главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и нуждается в замене.

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