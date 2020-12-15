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В 2021 году «Укрзализныця» повысит тарифы на пассажирские перевозки

15.12.20 16:31
Фото: пресс-служба «Укрзализныци»
Фото: пресс-служба «Укрзализныци»

В 2021 году «Укрзализныця» планирует проиндексировать тарифы на пассажирские перевозки – с 1 марта ежемесячно на 2%. Об этом говорится в сообщении «УЗ», передает «Интерфакс – Украина».

Как пояснил Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, деньги от продажи билетов покрывают около 35% расходов «Укрзализныци» на обслуживание. «То есть можно говорить пока, что предприятие является глубоко убыточным. Но говорить, что раз эти перевозки убыточны, то нужно поднимать цену – не правильно, поскольку главным фактором является покупательная способность населения», – отметил Вовк в эфире «Громадського радіо».

При этом «Укрзализныця» должна иметь возможность для компенсации расходов, которые она несет. «Это могут быть компенсации на уровне местных и центральных бюджетов», – предложил эксперт.

Он напомнил, что сейчас «Укрзализныця» покрывает дотационные пассажирские перевозки за счет сверхприбыльного направлении грузовых перевозок. По показателям последнего года сумма дотаций составляет около 12 млрд грн.

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