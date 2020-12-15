«По льду пацаны покатались»: В Донецке молодежь устроила экстремальные развлечения (Видео)

В неподконтрольном украинской власти Донецке молодежь устроила экстремальные развлечения на льду. На дорожках вокруг «Донбасс Арены» катались, держась за открытый багажник движущегося легкового автомобиля. Видео опубликовали местные группы в соцсетях.

«В такую погоду возле "Донбасс Арены" свои развлечения», – пишет один из донецких Telegram-каналов.

В комментариях темы мнения людей разделились, но большинство осуждает такие опасные забавы. «А потом будут возмущаться – "скорая" долго едет на вызов... Идиоты... Ппц... А потом хлоп... и закрылся багажник... с ручками... Потом видео в группе "Премия Дарвина"», – пишут дончане.

Но нашлись и те, кто поддержал экстремальных «конькобежцев»: «Да нормально все. Надо ж молодежи развлекаться! Или забыли, как сами около школ цеплялись за бампера машин, чтоб прокатиться по снегу. Я тем, кто учился при СССР! И все ок было, а тут паника – по льду пацаны покатались».

При этом в «ДНР» на 14-15 декабря было объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Жители Донецка в соцсетях уже несколько дней обсуждают экстремальный гололед и делятся лайфхаками по передвижению в такую погоду.