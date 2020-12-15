COVID-19: На Луганщине скончались 6 человек

На Луганщине лабораторно подтверждены 58 новых случаев COVID-19 за сутки. Вследствие осложнений умерли еще 6 больных. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 69-летний мужчина и 74-летняя женщина из города Лисичанск; 68-летняя и 83-летняя женщины из города Рубежное; 73-летний мужчина из Новоайдарского района; 73-летний мужчина из Белокуракинского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 9 человек;

Рубежное – 14;

Северодонецк – 15;

Белокуракинский район – 1;

Кременской – 2;

Новоайдарский – 3;

Попаснянский – 2;

Старобельский – 12.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 7 987 человек, из них:

выздоровели – 5 814 человек;

лечатся – 1 957 пациентов, 477 – стационарно, 1 480 – амбулаторно (%);

умерли – 216 человек.

За время распространения коронавируса в области заболели 317 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 213 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 34%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 15 декабря в Украине COVID-19 заболели 909 082 человека (522 868 пациентов выздоровели, 15 480 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 30 062 случая (выздоровели – 19 263 пациента, летальных случаев – 622).

В «ДНР» – 12 685 заболевших (выздоровел – 7 681 человек, скончались – 1 160). В «ЛНР» (на 14 декабря) сообщают о 157 летальных случаях.