Минобразования против подтверждения образования, полученного в «Л-ДНР»

Министерство образования категорически против создания механизма, который позволил бы подтвердить уровень образования, полученного на неподконтрольных Украине территориях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала менеджерка по адвокации Центра прав человека Zmina Алена Лунева во время веб-конференции «Документы, выданные в оккупации: признавать нельзя игнорировать».

«Сейчас у нас нет четкого механизма как можно подтвердить уровень образования, полученного на оккупированных территориях. По школьному образованию это возможно сделать исключительно в ситуации, когда абитуриент будет поступать в украинский вуз по упрощенной процедуре через образовательные центры "Крым – Украина" и "Донбасс – Украина"… Если человек учится в вузе на оккупированной территории, то он может перевестись в вуз на подконтрольную – но нужно будет подтвердить знания после прохождения определенных курсов и сдачи квалификационных экзаменов. А вот, чтобы в целом подтвердить образовательный уровень – такого механизма нет, но он должен быть», – сказала она.

«Министерство образования категорически против создания отдельного механизма, который позволит оценивать уровень знаний тех, кто получил образование (школьное, высшее, профессионально-техническое) на оккупированных территориях. Его позиция в этом вопросе четкая и последовательная», – добавила Лунева.

При этом по мнению общественных организаций, такой механизм должен быть. «Потому что когда человек получил образование на оккупированных территориях и не хочет там проживать, то отсутствие документа об образовании украинского образца будет препятствием для выезда. И человеку придется или оставаться там, или ехать в Россию, которая либерально относится к документам, выданным на оккупированной территории», – пояснила эксперт.

Напомним, что в школах «Л-ДНР» получают образование 8% от всех учащихся в Украине. При этом школьникам из «Л-ДНР» Украина предлагает возможность бесплатно получить украинское образование, обучение проходит в онлайн-режиме. И многие параллельно учатся в школах – на подконтрольной и на неподконтрольной территориях.

Украина не признает дипломы, выданные в «Л-ДНР», поэтому с такими документами на свободной территории не устроится на работу по специальности, даже на рабочие профессии. Но есть сложная процедура, с помощью которой можно подтвердить свою квалификацию.

Абитуриенты из «Л-ДНР» могут поступить в украинские вузы по упрощенной системе – в любой вуз, без ВНО, сдав лишь 3 экзамена. Бюджетных мест по «квоте 2» в вузах достаточно – в этом году из 12 тысяч мест занято было лишь 13%.

Также если семья выехала из «Л-ДНР» на проживание на подконтрольную территорию, то ребенок может продолжить обучение уже в украинской школе. Но придется пройти собеседование.