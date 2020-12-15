Если будет финансирование: Областную многопрофильную больницу в Краматорске могут начать строить уже в 2021 году

Областную многопрофильную больницу в Краматорске могут начать строить в 2021 году, если будет обеспечено соответствующее финансирование. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на форуме «Схід можливостей» («Восток возможностей»), который проходит в Краматорске, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

Глава области отметил, что из-за оккупации части Донецкой области была разрушена целостная система здравоохранения, полностью утрачен третичный высокоспециализированный уровень оказания медицинской помощи.

За последние 6 лет в регионе созданы учреждения третичного уровня в области травматологии, кардиохирургии, онкологии и детской медицины. Но отсутствует значительная часть узких направлений, что не обеспечивает основные требования к системе здравоохранения – своевременность и доступность.

«Для решения этой ситуации мы планируем реализовать проект по строительству областной многопрофильной больницы, который предусматривает создание современного консультативно-диагностического центра мощностью 600 посещений в смену, и 19-ти уникальных высокоспециализированных отделений хирургического и терапевтического профилей», – сказал Павел Кириленко.

Радиус охвата услуг больницы будет состоять из северных и центральных районов Донецкой области, а также приближенных районов Луганской и Харьковской областей. То есть, организация работы заведения планируется по экстерриториальному принципу.

Создание в Краматорске больницы, в которой можно получить все виды медицинской помощи, получило поддержку президента Украины. Предполагается, что это учреждение может стать одним из пяти проектов строительства современных медицинских городков по всей стране.

Для реализации первой очереди строительства, которая рассчитана на три года, регион нуждается в почти 172 млн долл (4,9 млрд грн).

«При наличии соответствующего финансирования мы готовы начать работы уже в следующем году», – подчеркнул Павел Кириленко.