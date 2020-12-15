Восстановление газоснабжения прифронтовых Марьинки и Красногоровки стало предметом политических манипуляций РФ, – Кириленко

Для восстановления газоснабжения прифронтовых городов Марьинка и Красногоровка необходимо подтверждение «режима тишины» и гарантии безопасности для ремонтных бригад. Но их не дает сторона незаконных вооруженных формирований и РФ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 декабря, заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на форуме «Схід можливостей» («Восток возможностей»), который проходит в Краматорске.

«Проведен тендер, выбрана подрядная организация, выделены средства из областного бюджета на ремонт газораспределительных станций. Получено подтверждение "режима тишины" до 31 декабря 2020 года от командования Операции Объединенных сил. Не получено подтверждение "режима тишины" от оккупационной власти. Запускать любую ремонтную бригаду – я лично несу за это ответственность, ответственность за жизнь и здоровье людей, которые будут выполнять ремонтные работы», – сказал Кириленко, поясняя, почему не начинаются работы по восстановлению газоснабжения Марьинки и Красногоровки.

Он отметил, что обратился к вице-премьер-министру Алексею Резникову с этим вопросом, и проблема вынесена на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

«Я вам больше скажу, что этот вопрос является предметом определенных политических манипуляций даже со стороны Российской Федерации», – добавил Кириленко.

По его словам, восстановительные работы можно провести приблизительно за месяц .

«Этот участок будет охраняемым, и начнется все с разминирования. После проведения разминирования будет идти восстановление газораспределительной станции, и далее по процедуре отработано, как будет подведено газоснабжение», – рассказал глава ОГА.

Павел Кириленко также сообщил, что есть резервный вариант восстановления газоснабжения Красногоровки. Для этого нужно построить новую ветку газопровода длиной более чем 23 км и новую газораспределительную станцию.

Однако этот проект дорогой, сейчас рассматривается возможность разработки проектно-сметной документации и реализации его в сотрудничестве с международными партнерами.