Чтобы дважды не платить налоги: Украине нужно признать сделки по продаже квартир в «Л-ДНР»

Украине следует признать сделки по продаже недвижимости, которые были осуществлены на неподконтрольных территориях гражданами добровольно. Это позволит иметь информацию о недвижимости за линией разграничения, а также официально формировать новые претензии к Российской Федерации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказали эксперты во время веб-конференции «Документы, выданные в оккупации: признавать нельзя игнорировать».

Дарья Свиридова:

По состоянию на сегодня любые сделки с недвижимостью, проведенные в «Л-ДНР» и оккупированном Крыму, являются не действительными. «Позиция Украины в этом вопросе неизменна. Т.к. такие сделки были совершены не по украинским законам и не были зарегистрированы должным образом», – отметила первый заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Дарья Свиридова.

В такой позиции есть и плюсы, и минусы. «Среди плюсов. Государстве несет ответственность относительно защиты имущественных прав граждан. Поэтому существует обязанность регистрировать имущество перед государством, на основании чего государство осуществляет защиту. Исходя из того, что на оккупированных территориях государство не контролирует такие сделки, то соответственно и гарантировать государство ничего на может», – пояснила Свиридова.

Проблема в том, что большинство таких сделок (продажа тех же квартир) являются добровольными. И в них нет какого-то преступного умысла. «Да, у нас нет статистики и мы не можем однозначно говорить, что это так. Но мы имеем много обращений наших граждан, которые по каким-то причинам не могут выехать на подконтрольную территорию для регистрации должным образом таких сделок. И в этой связи минус в том, что Украина теряет бесценную информацию о том, какие сделки совершаются на оккупированной территории», – продолжила экспертка.

Свиридова сообщила, что вопрос таких сделок прописан в Концепции переходного правосудия, которая уже передана в Офис президента. Здесь есть два момента, с которыми нужно определиться государству.

Первый – нужен механизм внесения недвижимости, оставшейся за линией разграничения, в украинские реестры. «Мы прописали четко, что государство должно определиться по механизму, во-первых, обновления документов на имущество на оккупированных территориях. Ведь вопрос не только о сделках. Ведь многое имущество, оставшееся на оккупированных территориях, не попало в украинские электронные реестры, т.к. в большинстве своем они создавались и наполнялись после 2014 года. Должен быть механизм: я хочу внести в реестр имущество на оккупированной территории, хочу зафиксировать его перед государством Украина. А как я могу это сделать?», – рассказала Свиридова.

Второй – именно государство должно определить, какой будет механизм установления прав собственности на следующий день после восстановления контроля Украины над этими территориями. «Нужно именно сейчас определиться с публичными позициями относительно имущественных сделок, которые проводятся там. Потому что позиция "мы ничего не признаем" ставит в сложную ситуацию именно Украину», – заключила Дарья Свиридова.

Адвокат Регионального центра прав человека Роман Мартыновский отметил, что говоря о признании сделок, нужно разделять – кто является ее участниками. Одно дело, когда «гражданин – гражданин», другое – «де-факто власть – гражданин». И исходя из этой позиции можно было бы принимать решение о признании тех или иных соглашений.

«Все, что делается в интересах людей, все, что направлено на реализацию ними их прав, должно признаваться», – напомнил Мартыновский позицию международного права.

Он рассмотрел свое предложение на примере продажи квартиры, которая является собственностью гражданина Украины и находится на неподконтрольной территории. «Сейчас это происходит следующим образом. Квартира продается на оккупированной территории, налоги с этого платятся в местный "бюджет" и Украина, конечно, на этом теряет. Если человек хочет, чтобы это соглашение было зарегистрировано по украинскому законодательству, он вынужден на подконтрольной территории совершать вторую сделку, и снова платить налоги. Так не должно быть. Это первое соглашение должно признаваться, заноситься в реестр, и Украина таким образом будет фиксировать как сами сделки, так и утраченная выгода – т.к. она не смогла получить налог от этой сделки. И все это оформлять в консолидированной претензии к Российской Федерации на будущее», – детализировал адвокат.

Правозащитники акцентировали, что в случае захвата имущества на неподконтрольной территории, любых действий, которые не подтверждает собственник, – естественно, такие сделки признаваться не должны и не будут. Потому что это не реализация гражданами их прав и не в их законных интересах.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольных Украине территориях проживает около 4 млн человек. За 7 лет российской агрессии они получили массу документов, выданных местными режимами. На данный момент законодательно Украина облегчила использование таких документов лишь – в двух направлениях – по факту рождения/ смерти и по поводу образования. Но пришло время разработать механизм принятия к сведению информации документов, выданных – в Крыму и «Л-ДНР», чтобы облегчить жизнь людей.

Среди рожденных – в «Л-ДНР» только 36% детей имеют украинские свидетельства о рождении, а – в Крыму – 10%. Но не у всех родителей есть возможность приехать на подконтрольную территорию, чтобы оформить ребенку свидетельство о рождении, в итоге – дети остаются «не учтенными» и без легитимных документов.

Для облегчения доступа жителей неподконтрольных территорий к государственным онлайн-услугам им планируют на КПВВ выдавать электронные цифровые подписи.