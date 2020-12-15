Вопрос созрел до пандемии: Таксисты Донецка пояснили, почему повысили тариф на 25%

С 1 декабря службы такси неподконтрольного украинской власти Донецка повысили свои тарифы. У разных служб в среднем повышение составило 18-25%.

Администрация службы «Первое республиканское такси» сообщила местному изданию, что у них стоимость заказа в среднем увеличилась от 10 до 25% в зависимости от расстояния, продолжительности заказа, а так же от периода его оформления.

По словам представителей службы, вопрос изменения тарифной политики назрел еще до пандемии.

«Тариф 80 руб. / 5 км (31 грн по местному курсу валют) в Донецке сформировался еще в 2016 году, за этот период показатели инфляции не стояли на месте. Уверены, что все это давно ощутили на себе и водители такси не исключение», – сказал представитель «ПРТ».

Кроме стандартных жизненных расходов, водители несут затраты и на обслуживание автомобилей. «А стоимость топлива и особенно запасных частей, по-прежнему сильно зависит от колебания курса рубля. А в период с 2016 года затраты на содержание автомобилей значительно увеличились», – добавили в «ПРТ».

В итоге, по словам таксистов, в последнее время стоимость их услуг приблизилась к порогу рентабельности. «Это привело к значительному дефициту предложения услуги. В результате увеличились случаи отказа в предоставлении автомобиля по заявке заказчика», – отметили в «республиканской» службе такси.

В «ПРТ» отметили, что с увеличением тарифа с 1 декабря уже наблюдают положительную динамику в сокращении так называемого «невывоза». «Перевозчики в большем количестве заинтересованы выходить на линию и изменили свои рабочие графики. Дефицит услуги сокращается», – заверили в службе.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря стоимость вызова такси в Донецке выросла с 85 руб. до 100 руб. (с 33 до 39 грн по местному курсу валют). В минимальную стоимость входит посадка и поездка до 5 км. То есть, доехать куда-либо, независимо от расстояния, дешевле 100 руб. (39 грн) не получится. Каждый последующий километр после 5-ти стоит 16 руб. (6 грн) с 5:00 и до 20:00. После 20:00 и до 22:00 к тарифу добавляется еще 20% стоимости.