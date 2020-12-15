Штрафы для жителей неподконтрольного Донбасса за незаконное пересечение границы могут отменить, – Резников

В правительстве прорабатывают вопрос отмены штрафов за незаконное пересечение границы для жителей неподконтрольного Донбасса, которые вынуждены приезжать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Об этом сегодня, 15 декабря, рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на форуме «Схід можливостей» («Восток возможностей»), передает корреспондент «Донецких новостей».

«С точки зрения украинского закона въезд на российскую территорию не через официальные пункты пропуска и пограничную, таможенную службы считается нарушением. И соответственно, пограничные службы, которые действуют в соответствии с законодательством, обязаны привлекать к административной ответственности людей», – отметил Алексей Резников.

Он подчеркнул, что люди в такой ситуации не виноваты – их вынуждают так поступать незаконные вооруженные формирования.

«Но люди в данном случае вынуждены это делать, потому что оккупационные режимы в Донецке и Луганске, которые являются прокси Российской Федерации, сегодня под разными поводами блокируют работу КПВВ и не пропускают людей на подконтрольную правительству территорию Украины», – сказал Резников.

Он добавил, что каждый раз на заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу украинская делегация поднимает вопросы открытия КПВВ, но «Л-ДНР» под разными предлогами затягивают время и не открывают пункты пропуска.

По словам Резникова, что касается наложения штрафов на людей с неподконтрольных территорий, которые пересекают границу с Россией, а потом въезжают в Украину, он уже начал обсуждать эту проблему с главой Госпогранслужбы Украины Сергеем Дейнеко.

«Мы подготовим пакет документов, которые изменят эту ситуацию и попробуем максимально быстро наладить этот вопрос и решить его на государственном уровне», – резюмировал вице-премьер.