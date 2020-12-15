Машин хватает: Медик объяснил, почему в Донецке «скорую» ждут часами

В «ДНР» жители жалуются на проблемы с вызовом «скорой помощи». Например, в Донецке приезда бригады медиков приходится ждать часами, есть случаи, что вообще не приезжают. Сотрудники «скорой» объясняют ситуацию нехваткой персонала и увеличением числа вызовов. В итоге, медикам не всегда удается вовремя оказать первую помощь. Об этом на условии анонимности одному из «республиканских» изданий рассказал медик бригады «скорой помощи» Донецка.

Он пояснил, что, вопреки распространенному мнению, машин «скорой помощи» пока хватает. Главная проблема – это острый недостаток кадров.

«Очень напряженной остается ситуация с кадрами и с количеством вызовов по коронавирусу. Много сотрудников болеют. А ведь люди, которые сейчас выезжают на вызовы, в 70-80% сталкиваются с потенциально инфицированными. Когда выезды идут один за другим, могут не сработать и средства индивидуальной защиты. Инфицированные сотрудники выбывают из рабочего режима не меньше, чем на две недели – это в лучшем случае, при благоприятном протекании болезни. И на это время их кто-то должен заменить», – пояснил мужчина.

Проблема также в том, что люди подвергаются панике, и вызовы «скорых» возросли в разы. «Врачи не всегда способны оперативно определить – где вызов продиктован паникой из-за легкого недомогания, а где необходима срочная госпитализация», – отметил медик.

«На каком-то этапе у нас действительно будет пик заболеваемости, и тогда вызовов станет еще больше. Впрочем, такая тенденция наблюдается уже сейчас. Естественно, это дает сбой в работе станций "скорой помощи". Чтобы доставить одного больного нужно потратить много времени – привезти его, передать в лечебное учреждение, заполнить документы. Даже если сейчас удвоить количество машин – проблему это не решит. Потому что главная проблема – в нехватке медицинского персонала», – заключил он.