Большинство жителей Донбасса считают необходимым помогать переселенцам

64% опрошенных на Донбассе считают, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) нуждаются в помощи и поддержке со стороны громад. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 12 громадах Донецкой и Луганской областей*. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ в Украине.

Результаты показывают, что значительная часть населения мало понимает смысл социальных услуг. 51% опрошенных ошибочно считают, что социальные услуги – это тоже самое, что социальные выплаты и льготы. Каждый 6-й считает, что социальные службы не должны вмешиваться в семейные дела, каждый 7-й уверен, что насилие в семье – семейное дело.

При этом, большая часть населения выразила готовность помогать и поддерживать уязвимые категории. 44% жителей пилотных громад Донбасса готовы участвовать в инициативах в поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Такой же процент положительно относится к внедрению инклюзивного обучения и считает, что обучение детей с инвалидностью в обычных школах будет способствовать объединению людей.

Более половины жителей знают, где можно получить социальные услуги. Опыт обращений за социальными услугами имеет каждая 3-я опрошенная семья.

Среди самых больших проблем при обращении за социальными услугами опрошенные указывают большие очереди, неудобное расположение учреждения для получения услуг и бюрократию – длинный перечень документов для получения услуги. Чаще всего стигмы и дискриминации при обращении за социальными услугами чувствовали лица из семей, имеющих проблемы с употреблением психоактивных веществ, и лица пожилого возраста.

* Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко для оценки осведомленности о социальных услугах и уровня социальной поддержки в громадах. Информация получена на основе репрезентативного выборочного опроса методом «с глазу на глаз» интервью. В опросе приняли участие 807 семей, проживающих в Донецкой и Луганской областях: в Бахмутской, Николаевской, Северской, Соледарской, Сартанской, Белокуракинскийой, Беловодской, Троицкой, Чмыревской, Новопсковской территориальных громадах, а также в городах Мариуполь и Дружковка. Погрешность выборки не превышает 3,54%.