РАГС остался в «Л-ДНР»: Как переселенцу внести изменения в свидетельство о рождении

Если украинское свидетельство о рождении было выдано на территории Донбасса, которая сейчас неподконтрольна Украине, то для внесения в него изменений первый шаг – восстановление актовой записи. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщила менеджерка по адвокации Центра прав человека Zmina Алена Лунева во время веб-конференции «Документы, выданные в оккупации: признавать нельзя игнорировать».

«Согласно практике и в соответствии с приказом Министерства юстиции, нужно сначала восстановить актовую запись. А уже потом вносить в нее изменения. Восстановить актовую запись можно в любом РАГСе (отделе регистрации актов гражданского состояния, – ред.) на подконтрольной Украине территории. Вы обращаетесь туда в том числе с вашей справкой переселенца, пишите заявление, восстанавливаете актовую запись и после этого вносите в нее изменения», – пояснила Лунева.