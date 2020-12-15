Пушилин признал рост цент на продукты в «ДНР»

В «ДНР» жители отмечают, что с начала года существенно подорожали продукты питания. А рост зарплат и пенсий не успевает за ростом инфляции. Эту ситуацию признал и «глава ДНР» Денис Пушилин в ходе прямой телевизионной линии с населением, которая состоялась сегодня, 15 декабря.

«Я сам недавно побывал на рынке, пообщался и с предпринимателями, и с покупателями. Выводы следующие. Наша продовольственная корзина состоит из 65 наименований. Из них 50 наименований – то, что производится у нас, и оно практически не подорожало. Все, что завозится извне (15 наименований) – увы, цена подорожала. Причем там есть сезонные факторы, но есть еще факторы, связанные с курсом доллара и прочим», – сказал Пушилин.

Он отметил, что предприниматели в ходе встрече на рынке жаловались на высокие закупочные цены на товары. «И им же покупатели предъявляют претензии – что ж у вас все так дорожает. А они говорят – мы зависим от закупочных цен», – продолжил «глава ДНР».

В качестве решения проблемы с ценами он как всегда озвучил тезис – производить как можно больше своих товаров. «Это конечная цель программы импортозамещения. Тогда нам проще и легче контролировать цены на полках магазинов... И так мы будем меньше зависеть от внешних факторов и курса доллара», – заключил Пушилин.

При этом «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов отметил, что подорожали и местные продукты, потому что «многое для нашего производства завозится извне». С начала декабря также выросла цена на хлеб. «Хлеб действительно подорожал. И это общемировой тренд. Т.к. подорожали на внешнем рынке и удобрения, и запчасти для сельхозтехники. К сожалению, себестоимость посева на один гектар выросла – это внешний фактор», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube