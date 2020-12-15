«Граница» с Россией: Пушилин рассказал о проблемах пунктов пропуска «ДНР»

В «ДНР» на «границе» с Россией действуют три основных пункта пропуска – «Успенка», «Мариновка» и «Новоазовск». При этом жители предпочитают лишь «Успенку», из-за чего там всегда большие очереди. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин в ходе прямой телевизионной линии с населением.

«Если так посмотреть, то у нас очереди только на "Успенке" – особенно в летний сезон, в пиковые дни недели (в зависимости от поставок продуктов питания и иных грузов). На "Мариновке" – редко, а на Новоазовске – практически никогда», – обрисовал он положение дел.

В «ДНР» сначала пытались перераспределить трафик между тремя пунктами пропуска. Но этого не получилось. «Мы хотели распределить все по пунктам пропуска. Например, на пункте "Мариновка" оставить грузовой транспорт, на "Успенке" оставить автобусы и легковой транспорт, на "Новоазовске" еще что-то. Пытались мягко рекомендовать распределять поток транспорта. Но как бы мы не пытались, люди туда не едут. Т.к. "Успенка" – прямая, самая простая дорога», – сказал Пушилин.

В итоге, «власти» решили расширить «Успенку», добавив полосы движения. «Причем это нужно было делать синхронно с российской стороной – там у них пункт "Матвеев Курган". С нашей стороны эта работа завершена, с российской – подходит к завершению», – заверил «глава ДНР».

Он также отметил, что на «Успенке» «хотелось бы больше сделать», но средства были ограничены.

Как сообщалось ранее, в ходе прямой линии Пушилин признал рост цент на продукты в «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube