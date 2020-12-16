На что жителям Донетчины обратить внимание в счете за газ от YASNO

В декабре жители региона, которые заключили договор на поставку газа с YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги»), получат в почтовые ящики первые платежки. Рассчитаться за потребленный в ноябре газ согласно Правилам следует до 25 декабря. В счетах от YASNO указаны сумма к оплате, тариф, по которому произведено начисление, количество потребленных кубометров топлива и др. Поставщик подготовил детальное разъяснение, на что стоит обратить внимание в платежке за газ.

Кроме личных данных (Ф.И.О., адрес, населенный пункт и т. д.) и контактов компании-поставщика в платежках указаны:

Новый лицевой счет . Его же каждый клиент получил после заключения договора и уже мог видеть в подтверждении присоединения, поступившем в Viber, SMS или по электронной почте.

. Его же каждый клиент получил после заключения договора и уже мог видеть в подтверждении присоединения, поступившем в Viber, SMS или по электронной почте. EIC-код . После заключения договора с новым поставщиком персональный газовый номер остался неизменным.

. После заключения договора с новым поставщиком персональный газовый номер остался неизменным. Объем потребленного газа . Указанное количество кубометров топлива использовано уже за период после присоединения к поставке от YASNO. Данные об объемах потребления YASNO получает от оператора газотранспортной системы – облгаза или горгаза. Таким образом, показания счетчика, как и раньше, следует ежемесячно с 1 по 5 число сообщать именно этой компании – вашему облгазу или горгазу.

. Указанное количество кубометров топлива использовано уже за период после присоединения к поставке от YASNO. Данные об объемах потребления YASNO получает от оператора газотранспортной системы – облгаза или горгаза. Таким образом, показания счетчика, как и раньше, следует ежемесячно с 1 по 5 число сообщать именно этой компании – вашему облгазу или горгазу. Тариф, по которому осуществлялась поставка и, соответственно, начисление . Тариф YASNO в ноябре – 6,49 грн/м3 с НДС.

. Тариф YASNO в ноябре – 6,49 грн/м3 с НДС. Сумма к оплате . Поставщик применяет тариф к потребленному объему газа.

. Поставщик применяет тариф к потребленному объему газа. Ожидаемое потребление в декабре . Его размер для каждого клиента определяется индивидуально и зависит от объема потребления в прошлом месяце. Рекомендуемый платеж может помочь клиентам планировать расходы на коммунальные услуги заранее.

. Его размер для каждого клиента определяется индивидуально и зависит от объема потребления в прошлом месяце. Рекомендуемый платеж может помочь клиентам планировать расходы на коммунальные услуги заранее. Банковские реквизиты для оплаты. Они отличаются от реквизитов для расчета за электроэнергию и расположены в левом верхнем углу платежки. Реквизиты также размещены на сайте YASNO в разделе «Оплата за газ».

«YASNO сделал платежку за газ простой и понятной и наполнил ее максимально нужной для клиента информацией. Однако, чтобы оплатить потребленное голубое топливо, не обязательно ждать доставки бумажного счета. Сделать это быстро и без комиссии можно в Личном кабинете – едином для расчетов за электроэнергию и газ. Доступная цена YASNO выгодно отличается практически от всех поставщиков и в декабре осталась неизменной – 6,49 грн/м3 с НДС. Кроме того, мы предлагаем клиентам обслуживание в онлайн-сервисах и удобных и доступных энергоофисах, скидки на энергоэффективные продукты и консультации по энергоэффективности», – рассказал директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.

Напомним, присоединиться к поставке газа от YASNO можно на сайте, в Viber или ближайшем энергоофисе. Также в Краматорске, Славянске и Соледаре помогают оформлять документы в отделениях ПУМБ. Чтобы присоединиться к поставке от YASNO, следует заполнить в электронном или письменном виде заявление-присоединение и предоставить копии паспорта, ИНН, последнего счета за поставку газа и документов, подтверждающих право собственности на недвижимость и, соответственно, на заключение договора с компанией-поставщиком.

Справка: YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.