Фонд Рината Ахметова передал современный аппарат ИВЛ медикам Очакова

Сегодня, 15 декабря, Очаковская многопрофильная больница (Николаевская обл.) получила аппарат искусственной вентиляции легких высокого класса от Фонда Рината Ахметова. Вручение оборудования состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Данное медучреждение оказывает помощь больным коронавирусом с 28 ноября. «У нас 180 коек. Сейчас в нашей больнице 50 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на него. Мы видели, как такие аппараты вручались в других больницах, и очень рады, что такой бесценный подарок получила и наша больница. Это аппарат высокого класса, который имеет много функций. Благодаря этому аппарату мы сможем сохранить здоровье многим людям. Это большой подарок к Новому году нашим врачам и пациентам. Очень благодарна Ринату Ахметову и всем работникам его Фонда», – сказала главный врач Очаковской многопрофильной больницы Ольга Степанова.

«Ключевым элементом помощи стране стала закупка Фондом и бизнесами группы SCM свыше 200 современных аппаратов ИВЛ для государственных больниц. Именно в этой технике украинская медицина нуждалась больше всего. Несмотря на дефицит в мире Фонд Рината Ахметова сумел приобрести и привезти аппараты ИВЛ в Украину. На сегодняшний день медикам передано почти 200 единиц этого оборудования. Они спасают жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавируса во всех регионах страны», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Представительница Фонда Рината Ахметова Екатерина Свириденко сказала, что проект «Борьба с COVID-19 в Украине» не имеет аналогов в стране: «Ринат Ахметов первым пришел на помощь медикам и выделил на борьбу с коронавирусом 300 млн грн. На эти средства были закуплены и переданы в опорные больницы 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 337 тысяч экспресс-тестов, свыше тысячи единиц медицинского и лабораторного оборудования. Это самая системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственному здравоохранению, – подчеркнула Екатерина Свириденко.

«Очень рад, что социально ответственный бизнес уделяет внимание проблемам страны. Ваш Фонд не только передает аппараты ИВЛ, но и проводит обучение. Это очень важно. Очень приятно, что бизнес помогает, особенно в таких сложных условиях», – отметил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким

Медики очень нуждаются в поддержке перед лицом глобального вызова. «От имени всех медиков благодарю Фонд за такие нужные подарки. У нас есть кадры, которые будут использовать это оборудование», – добавил начальник Управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев.

Вместе с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской спецодежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда.