«Когда изменится политическая…»: «ДНР» хочет поставлять электроэнергию в Россию

«ДНР» хочет поставлять электроэнергию в Россию, чтобы дать толчок развитию «республиканских» электростанций и шахт. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в ходе прямой телевизионной линии с населением.

Сейчас две электростанции «ДНР» – расположены в Новом Свете и в Зугрэсе – обеспечивают электроэнергией саму «республику», а также идут поставки в «ЛНР».

«Кроме этого у нас есть и далеко идущие планы. Мы хотели бы, конечно, наладить поставку электроэнергии в Российскую Федерацию», – сказал Пушилин.

При этом он проговорился, что есть политические препятствия в этом вопросе: «Когда будет менять политическая… (Пушилин оборвал фразу, – ред.). Ну, есть нюансы».

«Но мы должны к этому прийти. Тогда подключиться целая цепочка – и шахты будут загружены заказами на поставку угля, и прочее, прочее. Нам это интересно», – заключил «глава ДНР».

Как сообщалось ранее, в ходе прямой линии Пушилин признал рост цент на продукты в «ДНР». Также рассказал о проблемах пунктов пропуска на «границе» с Россией

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube