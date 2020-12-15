Народным депутатам рассказали о деле «Роттердам +»

На заседании антикоррупционного комитета детективы НАБУ рассказали народным депутатам о деле «Роттердам +»: как проходило расследование, как собирались доказательства, что имеют претензии к прокурору, передает ТК «Украина».

В свою очередь, прокурор САП пояснил парламентариям, что следствие не имеет достаточных доказательств для суда.

Никаких решений комитет не принимал. Передавать ли дело в суд – сейчас могут определить лишь в Офисе Генпрокурора.

«Если мы посмотрим на себестоимость добычи угля в Украине вообще, особенно на государственных шахтах, то и себестоимость в 2 иногда и более раз выше чем формула "Роттердам +". И экспертизы показывают, что Украина здесь никаким образом ничего не потеряла, а только выиграла от той формулы. Причем подобная формула и на сегодняшний день существует – она используется на рынке газа в том же числе», – прокомментировала народный депутат Виктория Гриб.