Мы понимаем, почему человек едет в Ростов: В «ДНР» жалуются на отток молодежи

В «ДНР» до сих пор не принята стратеги я поддержи молодежи. В итоге, молодые люди уезжают из «республики» в Россию, где они имеют большую защиту и лучший уровень жизни. Об этом в интервью местному изданию рассказал глава «молодежного парламента ДНР» Владислав Погорелый.

Он отметил, что большой отток молодежи из «ДНР» – одна из главных проблем. В этой связи в январе 2020 года «молодежный парламент» провел опрос, чтобы понять, какие факторы влияют на отток молодежи из «республики».

«Были обозначены основные факторы, которые влияют на отток молодежи. Во-первых, заработная плата – в ближайших регионах она намного привлекательнее, чем у нас. Во-вторых, военные и экономические условия – тот же комендантский час, неразвитая инфраструктура в городах и районах. И если Донецк – это центр, то в такие города как Снежное или Шахтерск молодежь не хочет возвращаться. Не говоря уже о том, что выпускник медицинского вуза не хотел бы вернуться в Снежное хотя бы потому, что техническое оснащение медицинского учреждения там не на высшем уровне», – перечислил Погорелый.

«Мы понимаем, почему человек едет в Ростов на более выгодную зарплату, где ему обеспечат меры господдержки, субсидии, предоставление жилья, кредитование», – посетовал он.

В этой связи «молодежный парламент» разработал стратегию по формированию предложений в сфере молодежной политики «ДНР». По словам Погорелого, в ней указаны около 75 мер «господдержки» молодежи.

Однако до сих пор эта стратегия в «ДНР» так и не принята. Впрочем, Погорелый и сам не рассчитывает, что все предложения молодежи будут поддержаны. «Мы понимаем, что из 75 мер господдержки, которые мы предлагаем, правительство может согласиться только на половину», – надеется он.