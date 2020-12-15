Два министра подали в отставку

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бесараб подали в отставку. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков перед закрытием заседания парламента сегодня, 15 декабря, передает «Громадське радіо».

«Поступили заявления об отсавке от двух министров: министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра по делам ветеранов», – сообщил он.

Разумков обратился с просьбой к комитетам Верховной Рады собраться утром 16 декабря, и рассмотреть эти вопросы, чтобы их можно было вынести на пленарное заседание.

«Даю соответствующее поручение», – сказал он.