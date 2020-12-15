С дефицитом в 246 миллиардов: Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год

Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада поддержала в целом государственный бюджет на 2021 год (законопроект № 4000). «За» проголосовали 289 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает «Интерфакс – Украина».

Ко второму чтению дефицит госбюджета был снижен с 6% ВВП до 5,5% ВВП – до 246 млрд грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что принятый госбюджет на 2021 год является сбалансированным и реалистичным для исполнения.

«Государственный бюджет на 2021 год – принят! В зале парламента документ поддержали 289 народных избранников. Бюджет-2021 – это бюджет возможностей для развития нашей страны, сбалансированный и реалистичный для исполнения. Теперь новосформированные громады могут приступить к формированию собственных смет. Ведь с 1 января именно люди в громадах должны решать, на что тратить деньги», – отметил Шмыгаль.