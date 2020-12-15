Дворников осталось 38%: Пушилин пообещал коммунальщикам «ДНР» новые зарплаты лишь после повышения тарифов

В коммунальной сфере «ДНР» катастрофическое положение с кадрами. Люди массово увольняются из-за низкой заработной платы. Но повысить уровень оплаты труда в «ДНР» могут лишь с повышением тарифов. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в ходе прямой телевизионной линии с населением.

В ходе прямой линии к Пушилину обратился коллектив жилищного управления № 4 КП «СЭЗ». «Хотим обратить ваше внимание на катастрофическую ситуацию в сфере коммунального хозяйства. В первую очередь – это нехватка кадров. Это повсеместная проблема, не только у нас, но и в теплосети, у водоканала. Но у нас это просто огромная проблема. Из-за низкой заработной платы», – выступил мужчина.

«Дворников осталось 38% от положенного. У них 6 тыс. руб. заработная плата (2 308 грн по местному курсу валют, – ред.). И это при работе с 6 утра до 14:00, плюс суббота включительно. К нам не идут люди. Последние, кто у нас есть, – это старожилы, которые не бросают работу из чувства патриотизма. Наши затраты идут на зарплаты, на закупку материалов, на налоги, мы ежемесячно должны рассчитываться с поставщиками электроэнергии, лифтовиками, водоснабжением, тепловиками… Поэтому повысить уровень зарплаты за счет средств предприятия не получается», – добавила женщина.

В ответ на это Пушилин заявил, что в прошлом году на 30% была повышена зарплата работникам ЖЭКов, в том числе и дворникам, слесарям, сантехникам. «В этом году мы выделили 3 млрд руб., чтобы компенсировать разницу тарифов, но эти деньги не закрыли всю расходную часть. И сейчас мы с уверенностью можем сказать, что повышение зарплат сотрудникам коммунальной отрасли возможно только после повышения тарифов… Мы должны к этому стремиться», – лишь сказал «глава ДНР».

При этом он обвинил коммунальщиков, что на их работу поступает много жалоб и нареканий от населения. «И люди не понимают, за что они платят деньги. И хамство есть, и некачественное выполнение работы, и прочее… Наши люди должны понимать важность оплаты коммунальных услуг. А для этого коммунальные службы должны работать лучше… В следующем году мы планируем увеличить контроль за выполнением работ жилищно-коммунальным комплексом», – резюмировал Пушилин.

Как сообщалось ранее, в ходе прямой линии Пушилин признал рост цент на продукты в «ДНР». Также рассказал о проблемах пунктов пропуска на «границе» с Россией, о том, что «ДНР» хочет поставлять электроэнергию в Россию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube