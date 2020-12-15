В «ДНР» рассказали, как кредитуют предпринимателей

В феврале 2021 года в «ДНР» планируют начать кредитовать малый и средний бизнес. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил глава «центрального республиканского банка» Андрей Петренко.

На данный момент в «ЦРБ» выдает кредиты лишь крупному бизнесу. «В этом году были выданы кредиты на сумму более 700 млн руб. (270 млн грн по местному курсу валют, – ред.). Из них более 500 миллионов (192 млн грн) уже погашены, остальные гасятся по графику. И до конца года, думаем, успеем рассмотреть еще 2 заявки на общую сумму в 300 млн руб. (11 млн грн)», – сказал Петренко.

Правда он не сообщил, сколько заявителей получили такие кредиты и под какой процент они выдаются.

На протяжении нескольких лет в «ДНР» анонсируют начать кредитовать малый и средний бизнес. Сейчас обещают первые микрокредиты выдавать в феврале 2021 года. На эту программу «ЦРБ» планирует направить 200 млн руб. (77 млн грн).

Петренко также не обозначил условия кредитования, т.к. «правительство» до сих пор не утвердило соответствующее «распоряжение». «Для запуска программы микрокредитования ожидается закрепить в распоряжении правительства, в котором будет определены целевые сегменты малого и среднего бизнеса, которые смогут принять участие в программе», – сказал глава «ЦРБ».

Он пообещал, что основные условия программы микрокредитования будут размещены на сайте банка в январе 2021 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube