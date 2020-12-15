В середине декабря: В Мариуполе кустарники пустили почки (Фото)

В Мариуполе в середине декабря кустарники разных видов пустили почки. Почки пустили сирень, йошта, виноград и шиповник, передает «MRPL.city».

Необычное явление, в частности, жители заметили в Левобережном районе города 14 декабря.

Кандидат биологических наук, преподаватель Приазовского государственного технического университета Владимир Монин пояснил, почему растения начали «просыпаться» после того, как сбросили листья. «Было сухое лето, у них прошла стратификация почек – они вызрели. Прошел период покоя. А потом прошли дожди – активизировалась корневая система. А поскольку почки вызрели и есть возможность ловить солнечный свет – они распустились», – рассказал он.