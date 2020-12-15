RU
Все новости

В середине декабря: В Мариуполе кустарники пустили почки (Фото)

15.12.20 21:13

В Мариуполе в середине декабря кустарники разных видов пустили почки. Почки пустили сирень, йошта, виноград и шиповник, передает «MRPL.city».

Необычное явление, в частности, жители заметили в Левобережном районе города 14 декабря.

Кандидат биологических наук, преподаватель Приазовского государственного технического университета Владимир Монин пояснил, почему растения начали «просыпаться» после того, как сбросили листья. «Было сухое лето, у них прошла стратификация почек – они вызрели. Прошел период покоя. А потом прошли дожди – активизировалась корневая система. А поскольку почки вызрели и есть возможность ловить солнечный свет – они распустились», – рассказал он.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк