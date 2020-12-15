С 1 января: В «ДНР» рассказали, как повысят социальные пособия

С января в «ДНР» повышаются размеры социальных пособий. Из 14 существующих в «республике» пособий увеличение коснется 12-ти. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщила «министр соцполитики ДНР» Лариса Толстыкина.

«На 2021 год у нас запланировано повышение социальных пособий. Проходить оно будет в два этапа – с 1 января и с 1 июля. И из 14 пособий коснется 12-ти и затронет 29 категорий получателей», – сказала она.

Размер увеличения пособий будет разный. Например, с января:

размер пособий по беременности и родам будет увеличен с 4500 руб. до 5400 руб. (с 1731 до 2077 грн по местному курсу валют);

разовая помощь на рождение ребенка составит 22 тыс. руб. (8462 грн);

пособие на ребенка до 3-х лет увеличится на 1500 руб. и составит 4000 руб. (1539 грн);

выплата одиноким матерям станет 1800 руб. (692 грн);

выплата на ребенка в многодетных семьях, выплачивается на каждого ребенка до достижения им 18 лет – 2200 руб. (846 грн);

поддержка детей в случае смерти кормильца – 5760 руб. (2215 грн);

выплата на ребенка с инвалидностью повысится с 4200 руб. до 5760 руб. (1615 грн и 2215 грн);

выплата ухаживающим за лицами с психологическими расстройствами – 5000 руб. (1923 грн).

«Для детей, которые находятся под опекой и в приемных семьях, увеличение материальной поддержки предусмотрено на сумму от 450 руб. до 1020 руб. (173 и 397 грн, – ред.) в зависимости от возраста ребенка… Для малообеспеченных семей увеличится как основной размер выплаты, так и доплата на ребенка в таких семьях. Основная выплата увеличится до 3000 руб. (1154 грн), выплата на каждого ребенка – до 850 руб. (327 грн)», – добавила «министр».

Также увеличится пособие для лиц, не имеющих право на пенсию, и лиц с инвалидностью. «Это коснется 5-ти категорий граждан. В зависимости от категорий повышение будет от 800 до 1000 руб. (308 и 385 грн)», – сказала Толстыкина.

Объем дополнительного финансирования в 2021 году в сравнении с 2020-м будет увеличен на 2,4 млрд руб. (923 млн грн).

В ходе прямой телевизионной линии с населением «глава ДНР» Денис Пушилин в очередной раз напомнил, что «наша задача – к 1 января 2022 года по зарплатам, пенсиям и пособиям выйти на уровень Ростовской области».

Пушилин добавил, что в «ДНР» насчитывается количество 175 тысяч сотрудников бюджетной сферы. Им также будут повышены зарплаты с января.

Как сообщалось ранее, в ходе прямой линии Пушилин признал рост цент на продукты в «ДНР». Также рассказал о проблемах пунктов пропуска на «границе» с Россией, о том, что «ДНР» хочет поставлять электроэнергию в Россию. Говорилось и о катастрофической ситуации в коммунальной сфере из-за низких зарплат, но Пушилин заявил, что оплата труда будет увеличена только с повышением тарифов. Также он рассказал об огромных очередях за «паспортами ДНР» и что пока не удается справиться с этим потоком. И что в «республике» с 31 декабря по 10 января будут выходные дни без комендантского часа.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube