Всё из-за желающих стать россиянами: Пушилин рассказал о проблемах с «паспортами ДНР»

Основная проблема с огромными очередями на оформление «паспорта ДНР» заключается в том, что он является обязательным для получения российского паспорта. И именно большое число желающих стать россиянами определили такую ситуацию. В итоге, очередь на оформление «паспортов ДНР» в некоторых городах сформирована до 2023 года. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в ходе прямой телевизионной линии с населением.

Пушилин признал, что очень много обращений от жителей о проблемах с оформлением «паспортов ДНР» и «есть определенные системные издержки». «В этом году к вопросу работы с документами на паспорт мы подключили кадровые службы предприятий, общественные организации. Это немного помогло, но не решило проблему полностью. В миграционной службе установили новое оборудование. Также привлекли новых сотрудников, которые прошли обучение, и сейчас должны приступить к работе. Это тоже должно сократить очереди», – рассказал он.

«Но самая основная причина – большое количество желающих получить российский паспорт… На сегодня почти 200 тыс. жителей республики уже стали гражданами Российской Федерации», – заверяет «глава ДНР».

Сложную ситуацию с «паспортами» подтвердил и «начальник миграционной службы МВД ДНР» Руслан Ополоник. В частности, на этот год было запланировано выдать 30 тысяч «республиканских паспортов». «По объективным причинам мы не дотянули до запланированной цифры в 300 тыс. паспортизированных в этом году. Из-за пандемии часть наших отделений была парализована. Но 250 тыс. наших граждан до конца года будут обеспечены внутренними паспортами. За 3 предыдущие года суммарно это количество ставило менее 4000 тыс. паспортов», – доложил он.

Но новые сотрудники «миграционной службы» будут задействованы не в оформлении «документов», а в минимизации хаоса, который получился с электронными очередями.

«С января новые сотрудники будут задействованы в перекличке существующей очереди, которая в трех населенных пунктах действительно сформирована до 2023 года. Это связано с тем, что кроме электронных талонов есть ряд альтернативных вариантов подачи документов на паспорт. Например, трудоустроенные граждане подают документы централизовано через свои предприятия. Также есть категории граждан, которые могут подать документы вне очереди. Тем не менее вот такие граждане по старинке и без надобности брали еще и электронные талоны в основную очередь. Или уже подали заявления на паспорт, но не сообщили, что имеют место в электронной очереди», – пояснил Ополоник.

По его прогнозам, на первоначальном этапе за счет такой сверки планируют высвободить 17-20% мест в электронной очереди, которые будут заполнены людьми с талонами на 2022 и 2023 годы. «Именно по этой причине сейчас выдаются талоны электронной очереди без назначенной даты», – сказал глава «миграционной службы»

Также он сообщил, что в этом году 135 тыс. жителей изъявили желание получить российское гражданство. «Из которых 125 тысяч уже стали гражданами России. И это только за этот год», – заключил Ополоник.

Как сообщалось ранее, в ходе прямой линии Пушилин признал рост цент на продукты в «ДНР». Также рассказал о проблемах пунктов пропуска на «границе» с Россией, о том, что «ДНР» хочет поставлять электроэнергию в Россию. Говорилось и о катастрофической ситуации в коммунальной сфере из-за низких зарплат, но Пушилин заявил, что оплата труда будет увеличена только с повышением тарифов. Кроме того, представители «ведомств» сообщила о кредитовании в «ДНР» и о новых размерах социальных пособий с января 2021 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube