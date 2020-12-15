31 декабря – выходной: В «ДНР» комендантский час отменят до 10 января

В «ДНР» с 31 декабря по 10 января отменят комендантский час. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в ходе прямой телевизионной линии с населением.

В «республике» с 31 декабря по 10 января объявлены «новогодние каникулы», все эти дни будут выходными.

«31 декабря мы традиционно решили сделать выходным днем. И этот год не исключение. Также планирует отмену комендантского часа с 31 декабря по 10 января… Также потом планирует отменить комендантский час с 18 на 19 января по случаю Крещения», – перечислил Пушилин.

Кафе, рестораны и иные заведения «общепита» в дни «новогодних и рождественских каникул» будут работать в обычном режиме – до 23:00. Но два дня разрешено работать круглосуточно. «Исключение с 31 декабря на 1 января – здесь ограничений не будет. А также с 7 на 8 января на Рождество», – уточнил «глава ДНР».

Как сообщалось ранее, в ходе прямой линии Пушилин признал рост цент на продукты в «ДНР». Также рассказал о проблемах пунктов пропуска на «границе» с Россией, о том, что «ДНР» хочет поставлять электроэнергию в Россию. Говорилось и о катастрофической ситуации в коммунальной сфере из-за низких зарплат, но Пушилин заявил, что оплата труда будет увеличена только с повышением тарифов. Также он рассказал об огромных очередях за «паспортами ДНР» и что пока не удается справиться с этим потоком.

Кроме того, представители «ведомств» сообщила о кредитовании в «ДНР» и о новых размерах социальных пособий с января 2021 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube