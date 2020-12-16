На Луганщину прибыл благодатный Вифлеемский огонь (Фото)

В Луганской области на базе оперативно-тактической группировки «Север» Операции Объединенных сил 15 декабря состоялась торжественная передача Вифлеемского огня мира. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вифлеемский огонь, который был недавно зажжен в Храме Рождества Христова в Израиле, привезли в Украину представители украинской скаутской организации «Скаут». На Луганщину его доставил главный капеллан ООС от Православной церкви Украины священник Димитрий Присяжный.

«Вифлеемский огонь преодолел большое расстояние на пути к Луганщине. Пусть он оберегает наших военных, которые защищают Украину, чтобы каждый из них возвращался домой живым и невредимым. Благодатный огонь принесет всем украинцам благословение, согласие и семейный уют», – сказала заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко.

Вскоре благодатный Вифлеемский огонь разойдется во все уголки Луганщины.

«Пусть сияние благодати и этот огонек Вифлеемского света озарит жизненный путь жителей Луганщины, чтобы от вас и дорогих вам людей уходили всякие невзгоды», – пожелал главный капеллан.