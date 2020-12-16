Гуляй, рванина: В соцсетях отреагировали на отмену комендантского часа в «ДНР»

В «ДНР» с 31 декабря по 10 января отменят комендантский час. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин в ходе прямой телевизионной линии с населением.

Местные жители в соцсетях активно обсуждают эту новость. Многих возмущает, что приходится годы жить в условиях комендантского часа, и отмену на праздники люди воспринимают как «подачку»: «Спасибо, бл**ь, бояре… Какое снисхождение… Ой, спасибо, хозяин!... Неслыханная щедрость… Пушилина отмените… Вонючая колония… Гуляй, рванина. А 11-го снова в стойло… Вот счастье-то какое привалило – не унесем… Называется, за что боролись, на то и напоролись. Мы стали рабами».

Также люди пишут о том, что комчас нужно отменить не только на праздники, а в целом. Есть и несогласные – в местных пабликах люди горячо спорят о необходимости подобных ограничений:

«Дончанин»: «Так он не пояснил, на**я комчас нужен вообще?»;

Роман: «Отменяй его, отменяй его полностью»;

Антон: «Дорогие мои чиновники, отмените этот комчас навсегда… Чтобы начинать жить, как люди, а не как мышки по норам после 23:00»;

Ян: «Нельзя, слишком много свободы»;

Сергей: «Ночью?? Ты что собрался делать ночью на улице? Колеса снимать с машин и магнитолы тягать? Или набухаться и ходить орать под окнами всю ночь? Зачем?»;

Андрей: «Объясните, для чего нужен он? Или в комчас никто не снимает колеса и магнитолы не тянет? Наоборот. Меньше людей на улицах, а патрулей не хватает»;

Валерий: «Отменят комендантский час, а смысл? Все равно ничего не работает, пойти некуда, только куча бухающих малолеток шляться будет. И паспортный контроль на каждом углу».

В соцсетях напоминают, что в прошлом году, когда точно так же был на праздники отменен комчас, людей все равно задерживали – тех, у кого нет «паспорта ДНР»: «Ага, и опять с украинскими паспортами всех в райотдел!...Только для тех, у кого паспорта ДНР?... Без паспорта ДНР один фиг заберут… Паспорт ДНР не забудьте взять, а то окажетесь в райотделе».

Местные жители отмечают, что Пушилин не затронул «больные» вопросы открытия пунктов пропуска на линии разграничения и «границ» с «ЛНР» и не уточнил, когда выплатят все долги по зарплатам: «А когда нам позволят увидеть родных и близких в Украине? Карцер откроют к какому празднику?... Что с границами с соседней республикой… Лучше бы он рассказал, когда людям долги по зарплате выплатят».

Как сообщалось ранее, в ходе прямой линии Пушилин признал рост цент на продукты в «ДНР». Также рассказал о проблемах пунктов пропуска на «границе» с Россией, о том, что «ДНР» хочет поставлять электроэнергию в Россию. Говорилось и о катастрофической ситуации в коммунальной сфере из-за низких зарплат, но Пушилин заявил, что оплата труда будет увеличена только с повышением тарифов. Также он рассказал об огромных очередях за «паспортами ДНР» и что пока не удается справиться с этим потоком.

Кроме того, представители «ведомств» сообщили о кредитовании в «ДНР» и о новых размерах социальных пособий с января 2021 года.