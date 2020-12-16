+10 622 новых случаев COVID-19: В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество больных

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 501 ребенок и 579 медработников. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3242 человека;

летальных случаев – 264;

выздоровели – 12 549 человек;

проведено тестирований за сутки – 63 445 (в том числе методом ПЦР – 40 740, методом ИФА – 22 705).

За все время пандемии в Украине заболели 919 704 человек, из них:

выздоровели – 535 417 человек (58,2% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 368 543 человека (40%);

летальных исходов – 15 744 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 125 389.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 95 160 случаев;

Винницкая область – 20 093 случая;

Волынская область – 28 923 случая;

Днепропетровская область – 50 316 случаев;

Донецкая область – 30 466 случаев;

Житомирская область – 34 611 случаев;

Закарпатская область – 26 432 случая;

Запорожская область – 43 835 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 082 случая;

Киевская область – 50 040 случаев;

Кировоградская область – 7 375 случаев;

Луганская область – 8 166 случаев;

Львовская область – 54 833 случая;

Николаевская область – 24 749 случаев;

Одесская область – 59 974 случая;

Полтавская область – 30 466 случаев;

Ровенская область – 36 974 случая;

Сумская область – 36 251 случай;

Тернопольская область – 31 581 случай;

Харьковская область – 63 178 случаев;

Херсонская область – 14 643 случая;

Хмельницкая область – 35 157 случаев;

Черкасская область – 32 803 случая;

Черновицкая область – 37 266 случаев;

Черниговская область – 25 330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.