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+10 622 новых случаев COVID-19: В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество больных

16.12.20 08:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 501 ребенок и 579 медработников. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 3242 человека;
  • летальных случаев – 264;
  • выздоровели – 12 549 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 63 445 (в том числе методом ПЦР – 40 740, методом ИФА – 22 705).

За все время пандемии в Украине заболели 919 704 человек, из них:

  • выздоровели – 535 417 человек (58,2% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 368 543 человека (40%);
  • летальных исходов – 15 744 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 125 389.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 95 160 случаев;
  • Винницкая область – 20 093 случая;
  • Волынская область – 28 923 случая;
  • Днепропетровская область – 50 316 случаев;
  • Донецкая область – 30 466 случаев;
  • Житомирская область – 34 611 случаев;
  • Закарпатская область – 26 432 случая;
  • Запорожская область – 43 835 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 41 082 случая;
  • Киевская область – 50 040 случаев;
  • Кировоградская область – 7 375 случаев;
  • Луганская область – 8 166 случаев;
  • Львовская область – 54 833 случая;
  • Николаевская область – 24 749 случаев;
  • Одесская область – 59 974 случая;
  • Полтавская область – 30 466 случаев;
  • Ровенская область – 36 974 случая;
  • Сумская область – 36 251 случай;
  • Тернопольская область – 31 581 случай;
  • Харьковская область – 63 178 случаев;
  • Херсонская область – 14 643 случая;
  • Хмельницкая область – 35 157 случаев;
  • Черкасская область – 32 803 случая;
  • Черновицкая область – 37 266 случаев;
  • Черниговская область – 25 330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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