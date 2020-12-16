+10 622 новых случаев COVID-19: В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество больных

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 501 ребенок и 579 медработников. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3242 человека;
- летальных случаев – 264;
- выздоровели – 12 549 человек;
- проведено тестирований за сутки – 63 445 (в том числе методом ПЦР – 40 740, методом ИФА – 22 705).
За все время пандемии в Украине заболели 919 704 человек, из них:
- выздоровели – 535 417 человек (58,2% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 368 543 человека (40%);
- летальных исходов – 15 744 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 125 389.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 95 160 случаев;
- Винницкая область – 20 093 случая;
- Волынская область – 28 923 случая;
- Днепропетровская область – 50 316 случаев;
- Донецкая область – 30 466 случаев;
- Житомирская область – 34 611 случаев;
- Закарпатская область – 26 432 случая;
- Запорожская область – 43 835 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 082 случая;
- Киевская область – 50 040 случаев;
- Кировоградская область – 7 375 случаев;
- Луганская область – 8 166 случаев;
- Львовская область – 54 833 случая;
- Николаевская область – 24 749 случаев;
- Одесская область – 59 974 случая;
- Полтавская область – 30 466 случаев;
- Ровенская область – 36 974 случая;
- Сумская область – 36 251 случай;
- Тернопольская область – 31 581 случай;
- Харьковская область – 63 178 случаев;
- Херсонская область – 14 643 случая;
- Хмельницкая область – 35 157 случаев;
- Черкасская область – 32 803 случая;
- Черновицкая область – 37 266 случаев;
- Черниговская область – 25 330 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.