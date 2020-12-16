На Донетчине больных коронавирусом женщин больше, чем мужчин (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили еще 403 новых зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:

4 – в Краматорской ОТГ;

по 1 – в Покровской, Константиновской, Соледарской, Ольгинской и Торецкой ОТГ.

За вторник, 15 декабря, лаборатории сообщили о еще 403 больных, в том числе 19 детях:

220 – в Мариупольской ОТГ;

77 – в Краматорской ОТГ;

38 – в Славянской ОТГ;

14 – в Александровской ОТГ;

13 – в Торецкой ОТГ;

10 – в Константиновской ОТГ;

по 4 – в Бахмутской, Дружковской и Покровской ОТГ;

3 – в Часовоярской ОТГ;

по 2 – в Черкасской, Сартанской, Мирноградской, Мангушской, Николаевской и Лиманской ОТГ;

по 1 – в Соледарской, Кальчицкой, Ильиновской и Никольской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 30 465 случаев заражения COVID-19, из них:

выздоровели – 19 263 человека (64,1% от всех заболевших);

на лечении – 10 571 пациент (33,9%);

летальных случаев – 631 (2,1%).

Согласно данным губернатора, в числе заболевших – 17 959 женщин и 12 506 мужчин.