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На Донетчине больных коронавирусом женщин больше, чем мужчин (Карта)

16.12.20 09:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили еще 403 новых зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:

  • 4 – в Краматорской ОТГ;
  • по 1 – в Покровской, Константиновской, Соледарской, Ольгинской и Торецкой ОТГ.

За вторник, 15 декабря, лаборатории сообщили о еще 403 больных, в том числе 19 детях:

  • 220 – в Мариупольской ОТГ;
  • 77 – в Краматорской ОТГ;
  • 38 – в Славянской ОТГ;
  • 14 – в Александровской ОТГ;
  • 13 – в Торецкой ОТГ;
  • 10 – в Константиновской ОТГ;
  • по 4 – в Бахмутской, Дружковской и Покровской ОТГ;
  • 3 – в Часовоярской ОТГ;
  • по 2 – в Черкасской, Сартанской, Мирноградской, Мангушской, Николаевской и Лиманской ОТГ;
  • по 1 – в Соледарской, Кальчицкой, Ильиновской и Никольской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 30 465 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 19 263 человека (64,1% от всех заболевших);
  • на лечении – 10 571 пациент (33,9%);
  • летальных случаев – 631 (2,1%).

Согласно данным губернатора, в числе заболевших – 17 959 женщин и 12 506 мужчин.

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