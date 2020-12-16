Изъяты десятки банковских карт: На Харьковщине перекрыли канал пассажирских перевозок из «Л-ДНР» через Россию

В Харьковской области Служба безопасности Украины перекрыла нелегальные пассажирские перевозки из временно неподконтрольных районов Донбасса через территорию России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный канал житель оккупированной части Луганщины. На собственных микроавтобусах злоумышленник обеспечивал рейсы в Харьков. Пересечение государственной границы делец осуществлял через временно неподконтрольные украинской власти пункты пропуска "Изварино" и "Должанский"», – говорится в сообщении.

В СБУ установили, что луганчанин проводил операции с государственными социальными выплатами, предназначенными для внутренне перемещенных лиц. По заказу «клиентов» он снимал деньги с банковских карточек и перевозил наличные на временно неподконтрольные правительству территории.

«Сотрудники СБУ задержали организатора во время очередной незаконной переправки граждан через государственную границу Украины. У него изъяты десятки карточек украинского государственного банка с распечатками об остатках сумм на счетах и пин-кодами», – добавили в спецслужбе.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по признакам ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

СБУ также проверяет его возможную причастность к перевозке участников незаконных вооруженных формирований «ЛНР».