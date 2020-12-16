«Терпите дальше»: В «ДНР» возмущаются молчанием Пушилина о закрытых КПВВ

«Глава ДНР» Денис Пушилин во время «прямой линии» с жителями 15 декабря не упомянул о проблеме открытия КПВВ на линии разграничения с подконтрольной Украине территорией. Также он умолчал и о закрытой внутренней «границе» с «ЛНР». Люди возмущаются по этому поводу в соцсетях.

Накануне «прямой линии» в местных группах провели опросы, которые показали, что от Пушилина больше всего хотели услышать, когда откроют КПВВ на линии разграничения.

«На завершившейся "горячей линии" Денис Пушилин не сказал ни слова про перспективу открытия КПВВ с Украиной. То есть продолжается игнорирование данной проблемы. Хотите в Украину – езжайте через РФ... "Работаем дальше"», – констатировал паблик, освещающий ситуацию с пересечением блокпостов.

Местные жители гневно отреагировали на такое умалчивание крайне обострившейся проблемы: «Что еще оно могло полезного и нужного сказать людям??? Типа терпите дальше... А зачем открывать? Разве у нас плохо?... Все зашибись... Нет слов!».

Кроме того, что о КПВВ на линии разграничения Пушилин не упомянул, он также не сказал и по поводу закрытой «границы» с соседней «ЛНР», куда дончане уже несколько месяцев не могут проехать даже увидеться с родственниками.

«Будет тоже самое, что и в том году, а границу с ЛНР не хочет на это время открыть... А главное про то, когда откроют КПП с ЛНР, ни слова не сказал», – пишут дончане.

Как сообщалось ранее, в ходе прямой линии Пушилин признал рост цент на продукты в «ДНР». Также рассказал о проблемах пунктов пропуска на «границе» с Россией, о том, что «ДНР» хочет поставлять электроэнергию в Россию. Говорилось и о катастрофической ситуации в коммунальной сфере из-за низких зарплат, но Пушилин заявил, что оплата труда будет увеличена только с повышением тарифов. Кроме того, представители «ведомств» сообщила о кредитовании в «ДНР» и о новых размерах социальных пособий с января 2021 года.