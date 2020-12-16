Европа должна более открыто и прямо признать ответственность РФ за войну на Донбассе, – Волкер

Для реализации Минских договоренностей не хватает откровенной и прямой позиции Германии, Франции и ЕС относительно ответственности России за ее агрессию против Украины. Администрации нового президента США Байдена придется работать над этой проблемой. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США Курт Волкер, передает «Укринформ».

«Что нужно (для имплементации Минска – ред.), так это гораздо большей открытости и прямоты со стороны Германии, Франции и ЕС об ответственности России за войну», – отметил бывший американский дипломат во время онлайн-конференции, организованной фондом «США-Украина».

Он подчеркнул, что вещи нужно четко называть своими именами: «Это агрессия против Украины и невыполнение Россией ее обязательств по Минским договоренностям».

Такую жесткую позицию, по его словам, до сих пор озвучивали в процессе урегулирования США. В этой связи он отметил, что новая команда, которая возглавит направление внешней политики в администрации Байдена, хорошо осведомлена в этом вопросе.

«Итак, нам придется поработать с нашими европейскими союзниками, чтобы создать гораздо более единственный и четкий фронт, который будет разоблачать агрессию России», – подчеркнул Волкер.

Вместе с тем он напомнил, что Минские договоренности предусматривают две главные цели.

«Прежде всего это письменный документ, в котором Россия подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – отметил эксперт.

Кроме того, продолжил он, это основа для Европейского Союза, чтобы поддерживать санкции против России.

«Если Россия захочет остановить войну на Донбассе – она сможет это сделать, но факт заключается в том, что она не хочет этого. И не только потому, что она занимается Донбассом, но потому, что хочет оказывать решающее влияние на процесс управления в Украине в целом», – отметил бывший спецпредставитель США.