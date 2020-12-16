Сводка из зоны ООС за 15 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 15 декабря, НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад противник провоцировал украинских воинов неприцельными обстрелами в течение всех суток.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» больше всего обстрелов было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь противник 4 раза открывал огонь в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Вблизи Опытного и Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было зафиксировано два нарушения прекращения огня недалеко от поселка Шумы (Торецк). На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Огневые провокации НВФ не представляли угрозы для украинских воинов, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Водяного противник вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Провокация противника не представляла угрозы для украинских воинов, огонь не открывался.

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева за минувшие сутки 14 раз нарушили перемирие, вдвое увеличив интенсивность огня. Общее количество примененных боеприпасов – 41 единица. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселка Александровка, сел Спартак и Веселое, Яковлевка, на горловском направлении – поселок шахты 6/7, на мариупольском – окрестности села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.). Применялось подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки 15 декабря нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».