Обвиняемому в вымогательстве взятки Гримчаку изменили меру пресечения (Документ)

Экс-замминистру по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку, которого обвиняют в вымогательстве взятки, изменили меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник в своем Facebook.

Адвокат опубликовал постановление Высшего антикоррупционного суда от 14 декабря, в котором говорится об изменении меры пресечения.

Ранее сообщалось, что экс-замминистру МинВОТ инкриминировали мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Юрию Гримчаку. Позже, суд изменил меру пресечения с содержания под стражей с альтернативой залога на круглосуточный домашний арест.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак якобы получал предложение занять «пост министра" у незаконных вооруженных формирований (НВФ) на временно неподконтрольном Донбассе. В свою очередь, адвокат Гримчака Татьяна Матяш заявила, что экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку не предлагали стать «министром» в «ДНР».