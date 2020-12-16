Неожиданно перебегал дорогу: На Донетчине в ДТП погиб 10-летний мальчик

В Покровске (Донецкая обл.) водитель автомобиля Suzuki совершил наезд на 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате аварии юный пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

По информации правоохранителей, смертельное автопроисшествие случилось 15 декабря, в 11:00. На месте ДТП работали следователи областного главка полиции.

«Установлено, что 59-летний водитель авто Suzuki, двигаясь по ул. Вербицкого, совершил наезд на 10-летнего пешехода. По предварительным данным, мальчик стоял на обочине и неожиданно начал перебегать проезжую часть», – рассказали в полиции.

Вследствие данного ДТП пешеход погиб на месте происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения»).