Маршрут 130 километров: На Донетчине планируют запустить электробусы

В Донецкой области планируют реализовать проект по запуску электробусного сообщения. Об этом рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в ходе форума «Схід можливостей» («Восток возможностей»), передает пресс-служба Донецкой ОГА.

Он отметил, что несмотря на значительное техногенная нагрузка на окружающую среду, для Донетчины актуальны проекты, связанные с созданием новой модели «зеленой экономики».

«Одним из таких проектов, который позволит соединить экологическим транспортным сообщением ключевые города центральной и северной Донетчины, является запуск электробусного сообщения. По предварительным оценкам, общая протяженность этого маршрута превысит 130 км. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 300 миллионов гривен», – сказал Павел Кириленко.

Срок реализации проекта, по предварительным оценкам, может составить 2 года.