Смертность – 9,1%: В «ДНР» рассказали о ситуации с COVID-19

В «ДНР» за сутки скончались 13 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведены 654 исследования, выявлены 186 случаев заболевания (28,4%) и у 19 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

По состоянию на 10:00 16 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 12 890:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 3 937 пациентов (30,5% от всех заболевших);

выздоровели – 7 780 человек (60,4%);

летальных случаев – 1 173 (9,1%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 133 случая пневмоний, что на 11 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 102 человека. Всего на лечении находится 1 651 пациент с пневмониями, из них 576 – на кислородной поддержке (+34 за сутки).