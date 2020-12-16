До 20 квартир на этаже, балкон аварийный: На Донетчине сироте дали жилье в «муравейнике»

В Дружковке (Донецкая обл.) разгорелся скандал из-за квартиры для 19-летней Алины Колонцовой. Девушка еще в пятилетнем возрасте осталась без родителей. Сейчас государство ей или должно было выплатить деньги на жилье, или приобрести его. Денег не нашлось, поэтому город сначала торжественно выдал ключи от квартиры, но потом чиновники заменили жилье на другое. Жить там, где ей предлагают, Алина отказывается, передает «ТСН».

Сироте выделили жилье в 9-этажке, которую в городе называют «муравейником». Это малосемейка, на каждом этаже до 20-ти квартир и каждая площадью не более 20 кв. м. Света в подъезде нет, лифт давно не работает, стены разрисованы.

Ранее девушка жила в интернате, а затем вместе с опекуном. Как только исполнилось 18 лет, начала самостоятельную взрослую жизнь и очень рассчитывала на помощь государства.

Летом местные власти обещали выделить Алине 345 тыс. грн на покупку жилья. Объясняли, что есть государственная программа, по которой сироты имеют право на такую компенсацию. За эти деньги, говорит Алина, могла найти квартиру с мебелью, с техникой, а также в более перспективных городах, чем Дружковка.

Но осенью чиновники заявили, что вместо денег Алине выдадут квартиру. Правда, жилье ей не показали, просто выдали ключи. Впоследствии выяснилось, вместе с квартирой девушка получила и коммунальный долг — около 50 тыс. грн.

По словам депутата Дружковского горсовета Дениса Миронова, в этом доме квартиры стоят 10-15 тыс. грн. То, что стала жертвой афер, девушка поняла сразу. Местные депутаты взялись ей помогать.

Дружковский городской голова Владимир Григоренко пояснил, что вместо денег Алине выдали квартиру, потому что в этом году средства на целевую программу не поступили.

Алина говорит, что готова ждать и написала заявление на отказ от квартиры, вернула ключи мэру.

Городской голова предложил вместе посмотреть жилье. В квартире оказался окрашенный в желтый цвет санузел, дешевые обои и линолеум, а также аварийный балкон. Мэр признался, что на ремонт этой малометражки по смете потратили почти 200 тыс. грн, что больше, чем стоимость любой однокомнатной квартиры в Дружковке. И сказал, что Алина все сделала правильно.

Владимир Григоренко пообещал, что городская власть свою ошибку попытается исправить. «Мы тогда на 2021 год включим ее в список, снова его подадим, если будет областная программа», – заверил Дружковский городской голова.

Алина же на данном этапе радуется своей небольшой победе и мечтает, что в следующем году у нее будет свое, комфортное и уютное жилье.